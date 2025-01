“Copriti!”, Bernardo fuori controllo con Amanda: tenta di baciarla contro la sua volontà, lei cerca Calvani

L’atteggiamento di Bernardo Cherubini nei confronti di Amanda Lecciso continua ad essere sempre più esagerato. Nelle ultime ore, il fratello di Jovanotti ha continuato nel suo tentativo bislacco di conquistare la donna.

Bernardo fuori controllo con Amanda Lecciso

Con il passare dei giorni, il comportamento di Bernardo verso Amanda si fa sempre più insistente e pressante. Malgrado il suo interesse per la Lecciso, l’uomo non ha ancora capito di non essere ricambiato.

Nonostante i continui rifiuti, però, insiste nel voler avere un contatto con la sorella di Loredana, e nella giornata di ieri è riuscito quasi a strapparle un bacio contro la sua volontà.

Il tutto è avvenuto alla presenza di Mariavittoria, che nel frattempo si stava allenando in giardino. Mentre Amanda gli parlava, lui ha esclamato: “Ora la bacio, te lo giuro!”.

Poco dopo, sempre mentre la donna parlava, lui si è avvicinato di scatto tentando di baciarla ma venendo allontanato da Amanda.

Sullo sfondo, la voce femminile di una inquilina che avrebbe assistito alla scena, ha esclamato: “Oh, oh, adesso non esageriamo!”. Amanda, di contro, rivolgendosi ai suoi compagni e con tono scocciato ha esortato a chiamare Luca Calvani, il solo in grado di calmare i bollenti spiriti di Bernardo.

Poco dopo, sempre l’uomo ha invitato Amanda a coprirsi e a non mostrargli le cosce semi scoperte: “A parte gli scherzi, copriti! Copri ste cosce che non riesco a concentrarmi”.

Il Grande Fratello quando si deciderà a richiamarlo?