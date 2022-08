Il gossip dell’estate 2022 continua a vedere protagoniste molte coppie vip… scoppiate! Se le precedenti stagioni estive erano state foriere di nuove unioni, quest’anno le cose sono andate in modo decisamente differente per molte coppie celebri. Scopriamo quali sono state le coppie che si sono dette addio in questi mesi, come rammentato anche dal portale di Novella 2000.

Coppie scoppiate nell’estate 2022: i Vip che si sono lasciati

L’addio più clamoroso, ma da tempo vociferato, è stato quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo le indiscrezioni smentite da entrambi, è giunto il fatidico comunicato disgiunto che ha confermato la separazione. A quanto pare neanche tanto pacifica. Il motivo della rottura? Ufficiosamente la presenza di un terzo incomodo, Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma dell’ex Capitano della Roma.

Dal mondo di Uomini e Donne sono diverse le rotture clamorose. Quella forse più inaspettata è stata la coppia formata da Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, che si sono detti addio dopo diversi anni insieme.

Davide Donadai ha confermato la fine della storia d’amore con Chiara Rabbi, dopo la scelta avvenuta anche in questo caso nello studio del dating show di Maria De Filippi.

A dirsi addio dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, anche Matteo Ranieri e Valeria Cardone. I motivi? “Restano nostri”, ha spiegato l’ex corteggiatrice, facendo leva sulla loro privacy.

Dal mondo di Amici segnaliamo la fine della fresca relazione tra Cosmary e Alex, dopo essersi conosciuti ed innamorati nella passata edizione del talent.

A dirsi addio lo scorso giugno sono stati anche Bella Thorne e Benjamin Mascolo che dopo le voci di un imminente matrimonio hanno deciso di proseguire ciascuno per la propria strada.

Separazione annunciata anche da Shakira e Piqué, con la loro conferma dei rumors precedenti. Tra le coppie più giovani scoppiate, anche quella tra Ariete e Jenny De Nucci, in merito alla quale era stato sollevato il gossip su un presunto tradimento. E poi quella tra Davide Vavalà e Sofia Cerio, ex concorrenti de Il Collegio.

Tra gli altri addii celebri clamorosi ma non ancora confermati, quello tra Claudio Amendola e Francesca Neri i quali starebbero divorziando dopo 25 anni di matrimonio.

Manca la conferma anche sulla separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi: un audio di lei confermerebbe le indiscrezioni, ma il calciatore avrebbe prontamente smentito a suo modo.