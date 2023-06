Conto alla rovescia in vista della nuova edizione di Temptation Island 2023. Sette coppie sono pronte a mettersi in gioco in quello che si presenta come una sorta di esperimento sociale. Il reality dell’amore mette sette rapporti più o meno in crisi alla prova: riusciranno a superare le tentazioni che incontreranno lungo il loro percorso di 21 giorni?

Le 7 coppie di Temptation Island 2023

Mentre sui social iniziano ad emergere le prime indiscrezioni ed i gossip sui protagonisti di Temptation Island 2023, possiamo ormai parlarvi delle sette coppie che vanno a comporre il cast definitivo dell’edizione in partenza il 26 giugno nel prime time di Canale 5.

Coppie Temptation Island 2023: Gabriela e Giuseppe

Gabriela e Giuseppe è la prima delle sette coppie di Temptation Island. I due stanno insieme da 7 anni; a scrivere al programma è stata lei, 19 anni, dopo aver scoperto che lui, 24 anni, si è iscritto ad un sito di incontri.

Alessia e Davide a Temptation Island

Alessia, 32 anni ha avuto una storia clandestina per due anni con un uomo più grande di lei. Davide, 39 anni, lo ha scoperto ma per un anno e mezzo ha fatto finta di nulla. I due stanno insieme da 11 anni.

Temptation, Daniele e Vittoria

Daniele e Vittoria stanno insieme da 4 anni e sin da subito sarebbero andati a convivere. Daniele, 33 anni, scrive perché la compagna, 32 anni, lo starebbe “pressando” per avere un figlio. Lui esce da un divorzio ed è già padre.

Manu e Isabella a Temptation Island

Manu e Isabella, tra le 7 coppie di Temptation Island, stanno insieme da circa 3 anni e mezzo. Lui, 27 anni, spinge alla convivenza ma cova dei dubbi sulla differenza sociale con la fidanzata, 26 anni, proveniente dalla ‘Milano bene’.

Francesca e Manuel tra le coppie di Temptation

Da due anni e mezzo Francesca e Manuel stanno insieme. Lui però la lascia di continuo e lei sarebbe ormai stanca.

Ale e Federico a Temptation

Ale e Federico stanno insieme da 3 anni ma sono in crisi a causa della loro differente visione del futuro: lei sogna stabilità ed una famiglia, lui tutt’altro.

Mirko e Perla

Perla e Mirko, coppia in crisi pronta a partecipare al reality condotto da Filippo Bisciglia. Lei si ritiene delusa dalla eccessiva apatia di lui. I due stanno insieme da 5 anni; Perla, 25 anni, si è trasferita a Salerno da Rieti tre anni fa per Mirko, 26 anni, e da lì sarebbero sorti i problemi.