Coppie del Grande Fratello Vip: come procedono le relazioni dei Prelemi e Basciagoni

Il Grande Fratello Vip, oltre a creare fortissime amicizie nel corso degli anni, ha avuto modo di regalare al pubblico tante coppie amatissime. Tra queste ci sono quelle formate da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e Alessandro Basciano insieme a Sophie Codegoni.

Coppie del Grande Fratello Vip: Prelemi e Basciagoni in love

All’evento ‘Alessandro Awards 2022’, Pierpaolo e Giulia hanno letteralmente catturato l’attenzione dei presenti. La coppia ha chiacchierato anche, così come rivela the pipol, con Soleil Sorge, ex concorrente del Grande Fratello Vip che da settembre condurrà il GF Vip Party proprio insieme a Pretelli.

Fari puntati anche su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, presenti allo stesso evento. Dell’ex tronista di Uomini e Donne si è molto parlato di recente per via del suo nuovo ruolo di Bonas ad Avanti un altro.

Pierpaolo e Giulia, così come Alessandro e Sophie, avevano “allertato” gli estimatori per alcuni movimenti social poco chiari.

Le due coppie nel corso dell’evento pubblico hanno mostrato moltissima intesa oltre alla totale mancanza di crisi (si era vociferato molto in tal senso su entrambi).

Chi preferite tra le due amatissime coppie nate al Grande Fratello Vip?