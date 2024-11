Coppie GF, la vera ship dell’edizione: Javier e Mariavittoria sempre più vicini – VIDEO

L’avvicinamento tra Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez, è la cosa più bella e genuina nata nella Casa del Grande Fratello. Tommaso Franchi, lontano dall’Italia per chiarire i suoi sentimenti per Maica Benedicto, ha dato il volontariamente il via ad una intesa già consolidata.

Javier e Mariavittoria: ecco la vera coppia che ci meritiamo al GF

Javier e Mariavittoria, molto amici già da tempo, stanno lentamente dimostrando di avere un feeling molto più profondo e intenso della semplice amicizia.

I due concorrenti si fidano l’uno dell’altra, si abbracciano, ballano insieme e si divertono molto a stuzzicarsi. Questo rapporto, sta crescendo lentamente ed evidenzia, oltre che intesa, anche una bella confidenza di fondo che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio.

Al momento il Grande Fratello ci ha abituati alle coppie formate da Yulia e Giglio, Lorenzo e Shaila e, tra le new entry, Alfonso e Federica.

Personaggi che tutto sommato hanno poco da dire sulla carta, decisamente poco. E se il web “spinge” per la storia tra Tommaso e Mariavittoria, c’è anche chi si è reso conto di Javier e del suo estremo feeling con la dottoressa: potrebbe nascere una nuova coppia? (Io lo spero e faccio il tifo per loro!).

*quella teoria delle corna che verrano fatte in realtà all’idraulico e dove tutti goderemo* pic.twitter.com/V7IsjdGSXM — Gio* (@giorggix) November 6, 2024

La scheda di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.

La scheda di Javier

Nato in Argentina 29 anni fa, nel 2007 Javier Martinez ha lasciato con la famiglia la sua terra per venire in Italia, precisamente in Sardegna, per giocare a pallavolo nel ruolo di spiker, attaccante. Nello stesso anno è venuta a mancare la madre. La sua perdita lo ha segnato molto, ma allo stesso tempo lo ha messo nelle condizioni di crescere e responsabilizzarsi.

È apparso in Temptation Island e in Uomini e Donne. La pallavolo resta la sua principale passione oltre che il suo lavoro. In Italia ha cambiato diverse squadre e città.

Al momento è single.