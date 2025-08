Coppie ed ex fidanzati un mese dopo Temptation Island 2025: cosa fanno, avvistamenti e video

Mentre l’eco dei falò di confronto si è ormai spento, l’effetto Temptation Island 2025 continua a farsi sentire nella vita – e nelle storie Instagram – dei protagonisti. Alcuni si sono lasciati definitivamente, altri si sono ritrovati in discoteca, qualcuno ha fatto shopping con i tentatori, altri ancora hanno rimesso insieme i pezzi… del gazebo.

Ecco tutto quello che (non) avete visto in tv: tra nuovi amori, riavvicinamenti inaspettati, e un bel po’ di silenzi sospetti.

Lucia e Rosario dopo Temptation Island 2025: addio e colpo di scena

Lucia e Rosario avevano lasciato il programma insieme. Sembravano più uniti che mai, ma a telecamere spente le promesse sono svanite. La convivenza tanto sbandierata da Rosario non si è mai concretizzata e, nel giro di pochi giorni, è arrivato il colpo di scena: Lucia è uscita (senza farlo sapere al fidanzato) con il tentatore Andrea.

La scoperta? Come sempre, grazie al tablet consegnato da Filippo Bisciglia.

Ma non è finita: Lucia è stata vista fare shopping anche con Salvatore e Francesco, altri due tentatori. Intanto Rosario è stato beccato in discoteca insieme a Marco (ex fidanzato di Denise) e non sembrava affatto triste.

Marco e Denise: anche loro si sono lasciati

Anche per Marco e Denise l’amore non ha retto. Dopo il falò sembravano sereni, ma oggi la situazione è cambiata: lei è stata vista al mare con le amiche, mentre lui si è buttato nella vita notturna romana con Rosario e altri amici.

Nessun indizio di ritorno, anzi: il distacco pare definitivo.

Antonio e Valentina: amore, nozze e… gazebo riparato

Una delle (poche) note romantiche arriva da Antonio e Valentina. Dopo Temptation Island non solo stanno ancora insieme, ma si preparano anche al matrimonio. E, sì, c’è un aggiornamento pure sul famoso gazebo: Antonio ha finalmente sistemato quello rotto durante la tempesta, quello che usava per rinfacciare tutto a Valentina.

Insomma: anche i simboli delle crisi possono avere un lieto fine.

Simone e Sonia: convivenza separata?

Qui la storia si fa più confusa. Secondo un’indiscrezione rilanciata da Amedeo Venza, Simone e Sonia, nonostante il ritorno di fiamma e una gravidanza in corso, sarebbero in piena crisi.

“Non stanno insieme. Lei è incinta di quattro mesi. Vivono nella stessa palazzina, ma su due piani diversi: uno sopra, uno sotto”, si legge in una segnalazione anonima. Un ritorno di comodo, quindi? O solo una fase di transizione?

Alessio e Sonia dopo Temptation Island: ritorno ufficiale dopo tre falò

Chi invece ha (finalmente) trovato una stabilità è la coppia formata da Alessio e Sonia. Dopo ben tre falò – sì, tre – i due si sono dati una nuova possibilità e sono stati avvistati a passeggio per Roma, ufficialmente di nuovo insieme (il VIDEO in apertura del nostro articolo).

In una stagione di addii e dubbi, il loro è uno dei pochi “happy ending”.

Sarah e Valerio: ritorno segreto?

Tra i gossip più interessanti c’è quello su Sarah e Valerio, usciti da Temptation Island da single, anche se lui sembrava già molto preso dalla tentatrice Ary. Eppure, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, le cose non sarebbero così semplici.

“Tra loro due non è finita. Infatti posso rivelarvi che dopo il programma si sono risentiti. E non solo, si sono anche rivisti… Ma in tutto questo, Ary lo saprà?”.

Un triangolo che potrebbe riaprirsi da un momento all’altro…

Maria Concetta e Angelo: fine dei giochi (e dei TikTok)

Ultimi ma non meno discussi, Maria Concetta e Angelo, alias TopoRatto. Tra loro è definitivamente finita. Lei ha ripreso a pubblicare TikTok usando l’account della figlia, mentre lui è letteralmente sparito dai radar. Nessuna traccia, nessun commento, nessuna possibilità di ritorno all’orizzonte.

Temptation Island oggi: tra ritorni, nuovi flirt e tante ombre

A un mese dal falò finale, Temptation Island continua a fare notizia. Le storie d’amore – o di disamore – nate (e morte) nel villaggio delle tentazioni si sono trasformate in gossip, reel, segnalazioni e nuove dinamiche. Il programma è finito, ma il vero reality… è appena cominciato.