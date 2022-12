Alla vigilia della seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2022, ci si domanda quale sia la coppia preferita dal pubblico da casa. Le coppie ancora in gara daranno il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la giuria in studio, in vista della finalissima del 23 dicembre.

Coppie Ballando con le Stelle: la preferita

Durante la puntata di Ballando con le Stelle di oggi 2 dicembre scenderanno in pista Iva Zanicchi e Samuel Peron; Rosanna Banfi e Simone Casula; Ema Stokholma e Angelo Madonia; Gabriel Garko e Giada Lini; Alex Di Giorgio e Moreno Porcu; Alessandro Egger e Tove Villfor.

Tra loro chi è la coppia preferita? Secondo il sondaggio accolto dal portale Reality House, ad avere la meglio è la coppia formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia, che a quanto pare lo sarebbe anche nella vita.

Tra Ema ed il suo maestro sarebbe infatti scoccata la scintilla. I due sono ormai usciti allo scoperto. “Posso anche espormi, non ho tanta paura del domani… Angelo ha le chiavi di casa mia”, ha dichiarato la concorrente nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Il ripescaggio

Questa sera sarà tempo di ripescaggi. Le coppie composte da Marta Flavi e Simone Arena; Giampiero Mughini e Veera Kinnunen; Paola Barale e Roly Maden; Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca; Dario Cassini e Lucrezia Lando; Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina eliminate nelle scorse puntate, avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio, a condizione. Per sondare i loro progressi sulla pista da ballo i Vip in gara affronteranno molte prove differenti. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di votare le proprie coppie preferite direttamente sui social.