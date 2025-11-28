Coppia storica di Temptation torna insieme: chi sono (FOTO)

Coppia discussa di Temptation Island, ritorno di fiamma confermato.

Coppia discussa di Temptation Island, ritorno di fiamma confermato. La dedica social per il compleanno dell’ex tronista

Da alcune settimane si parlava con insistenza di una possibile riconciliazione tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, protagonisti di una delle edizioni più discusse di Temptation Island. Dopo una relazione lunga e segnata da pause e ripartenze, i due avevano messo un punto definitivo la scorsa estate, e Francesca aveva intrapreso una nuova esperienza televisiva accettando il ruolo di tronista a Uomini e Donne.

Il suo percorso nel dating show, però, non ha avuto l’esito sperato: la sua scelta, ricaduta su Gianluca Costantino, non ha portato a una storia duratura e la frequentazione si è interrotta pochi giorni dopo. Terminata quella parentesi, Francesca aveva deciso di mantenere riservata la sua vita privata, ma alcuni indizi sui social avevano iniziato a far pensare che tra lei e Manuel ci fosse un riavvicinamento.

L’ipotesi è stata poi rafforzata dai contenuti pubblicati negli ultimi giorni da entrambi: foto e clip di un viaggio a Londra, condivise separatamente ma chiaramente realizzate negli stessi luoghi e negli stessi momenti. Dettagli che, per molti, sono equivalsi a una conferma non ufficiale.

La conferma definitiva, però, è arrivata tramite una storia Instagram pubblicata da Manuel in occasione del 26esimo compleanno di Francesca. L’ex partecipante di Temptation Island ha condiviso una foto della ragazza accompagnata dalla canzone Tu sei Lei di Luciano Ligabue, una scelta che ha fatto pensare a una dedica romantica.

Anche Francesca, nel giorno del suo compleanno, ha voluto rivolgere un messaggio a se stessa, pubblicando un lungo testo molto personale:

“Ai miei 26 che molti scambiano per 40 e per tutto quello che ho fatto, a volte mi confondo anche io. Ogni mio compleanno in automatico faccio un throwback dell’anno passato e devo dire che quest’anno è stato quello in cui ho avuto più momenti di difficoltà e che mi ha portata ad interfacciarmi a delle realtà di cui sentivo tanto parlare, ma toccarle con mano è stata tutta un’altra storia. Sono stata molto brava a nascondere tra lavori social e finti sorrisi un momento molto buio di quest’anno, un settembre nero che in pochi e fedeli amici sanno ma che mi ha insegnato tutto: fingere di stare bene riempendosi la vita di uscite e attività, non cancella il vuoto, lo rimanda e te lo presenta successivamente con gli interessi. Si vive meglio quando si smette di provare rabbia, avere il controllo su tutto e portare rancore. Che la libertà inizia dove finisce la paura del giudizio e si inizia a ridere di fronte alle provocazioni. Tutto ciò che è privato, viene protetto ed è più bello!! Bisogna accettare che non si può spiegare l’alfabeto a chi comprende solo la A. Il sostegno psicologico è vita. Bisogna accettare di stare male per poi stare bene. Quando capisci che l’invidia non è altro che un complimento detto male inizi a sorridere davanti alle cattiverie!!! Niente uccide più dell’indifferenza, è faticoso lo so, ma è l’arma più potente; capisci che hai tutto quando hai la salute, una famiglia che ti sostiene (e sta bene) e un tetto sotto cui dormire. Avere accanto persone che si preoccupano per te e ti difendono in stanze in cui tu non sei presente è oro. La lealtà è un valore per pochi, avere amici che rinunciando ad uscire il weekend dopo aver lavorato una settimana per stare a casa a farti compagnia è cosa preziosa. Auguri a me, perché mai come quest’anno mi merito di essere fiera della persona che sono e che sto costruendo.”

Il messaggio, molto intenso, racconta un anno difficile ma ricco di consapevolezze, e arriva proprio mentre la storia con Manuel sembra aver trovato una nuova stabilità.