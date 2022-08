La coppia più amata del Grande Fratello Vip 6: il risultato è schiacciante

In queste settimane i fedelissimi amici di Twitter ci stanno dando enormi soddisfazioni per merito dei sondaggi che stiamo lanciando. L’ultimo, in ordine di tempo, riguardava le due coppie nate al Grande Fratello Vip 6 che continuano la loro relazione anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

La coppia più amata del Grande Fratello Vip 6

Escludendo Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo che si sono lasciati lo scorso 25 aprile, restavano in “gioco” solamente Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

Il risultato è schiacciante: Gianmaria e Federica sono la coppia che più piace al pubblico di Blog Tivvù. La coppia di veraci campani ha battuto i Basciagoni portandosi a casa quasi il 74% delle preferenze.

Cosa ne pensate?

Amic*, altro sondaggio: qual è la coppia del GF Vip 6 che vi piace di più? (Inseriamo solamente le due che stanno insieme ancora oggi ❤️)#basciagoni #gianfede #GFvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) August 23, 2022

E ci sono dei gesti su cui i #gianfede dovrebbero mettere il Copyright…. Certe “prese da dietro”, o certe “unioni di mani” 💖😍❤️‍🔥eheheh …. E chissà quante ancora ne vedremo! 😊💘👏. In fondo, le cose belle… si fanno sempre in silenzio! 😉💕👏 …… pic.twitter.com/rxNyFtSiDW — blanda lucia (@blandalucia) August 24, 2022