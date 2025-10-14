Coppia dell’ultimo GF rivela: “Stiamo provando ad avere un figlio”

Coppia del GF: “Non usiamo più le precauzioni”

Helena Prestes rivela di stare provando ad avere un figlio con Javier Martinez, la coppia del GF si apre

Helena Prestes e Javier Martinez sembrano essere pronti a fare un passo importante nella loro relazione. Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello, la coppia ha deciso di costruire insieme il proprio futuro. Recentemente, Helena ha svelato di essere impegnata nel tentativo di diventare mamma.

Durante una recente intervista per il settimanale Chi, la modella ha raccontato del suo desiderio di maternità. Helena ha spiegato: “Un bambino? Ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso, forse… anzi, di sicuro, perché adesso c’è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile. E ho paurissima”.

A sorpresa, la Prestes ha poi aggiunto che lei e Javier stanno attivamente provando ad avere un bambino: “Non stiamo prendendo le precauzioni… stiamo provando ad avere un bambino”.

Tra figli e matrimonio, le parole di lui

Javier Martinez ha parlato anche dei progetti futuri con Helena, esprimendo l’intenzione di sposarla: “L’intenzione è quella di sposarci. Qui a Terni gioco – è il mio lavoro, anche se è sport – e rientrare la sera, trovare Helena a casa è stato un bel banco di prova e adesso è bello e basta. È anche un bel cambio per noi due: adesso io lavoro di più, mentre nei primi mesi dopo il Grande fratello ero fermo e mi sentivo un po’ spaesato. Mi sembra – non siamo scaramantici – che tutto stia funzionando, che tutto si stia allineando”.

Dopo un periodo di crisi durante l’estate, Helena e Javier sono oggi più uniti che mai, vivendo insieme e costruendo passo dopo passo il loro futuro.