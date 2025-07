Coppia famosa fa finta di essersi lasciata per hype: lo scoop

Una coppia famosa molto amata, marito e moglie, fa finta di essersi lasciata per hype? Andiamo a scoprire lo scoop.

Coppia famosa fa finta di essersi lasciata per hype? Lo scoop di Deianira

C’è un nuovo gossip che sta facendo il giro del web, e come spesso accade, arriva da Deianira Marzano, sempre attenta a smascherare quello che succede dietro le quinte patinate dei social. Questa volta nel mirino c’è una coppia molto chiacchierata: Giulia Nati e suo marito Cristian Bruschi.

Secondo quanto riportato da Deianira, i due starebbero fingendo una crisi — o peggio ancora, una vera e propria separazione — solo per attirare l’attenzione e creare hype attorno a sé. In una delle sue Instagram stories, l’esperta di gossip ha dichiarato senza mezzi termini: “La verità è che stanno recitando, me l’ha confermato gente vicina a loro.”

Una frase che non lascia spazio a interpretazioni.L’ombra della strategia social.

Negli ultimi tempi, Giulia Nati e Cristian Bruschi hanno fatto parlare di sé per un’apparente lontananza sui social. Niente più foto insieme, nessuna story romantica, silenzio assoluto sulla loro relazione. Un comportamento che ha subito acceso i sospetti, e che adesso viene reinterpretato sotto una luce completamente diversa: una strategia di marketing, studiata a tavolino.

Chi è Giulia Nati?

Per chi ancora non la conoscesse bene, Giulia Nati è una delle influencer italiane più seguite, con oltre 1 milione di follower su Instagram. Originaria di Viareggio e classe 1991, ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda come fashion blogger, per poi trasformarsi in imprenditrice digitale di successo. Ha studiato al Polimoda di Firenze e ha fondato la Giulia Nati Agency, specializzata in comunicazione digitale e personal branding, oltre a lanciare il proprio brand di abbigliamento, Giulia N Couture.

Ma non è tutto rose e fiori: Giulia è finita spesso sotto i riflettori anche per alcune scelte controverse. L’ultimo episodio? Un video virale girato in ospedale con al polso una flebo… collegata a delle borse Hermès. Un gesto che ha scatenato indignazione sul web, ma che ha ottenuto esattamente ciò che probabilmente cercava: visibilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ® (@giulianatiofficial)

Cristian Bruschi: il partner (e socio) nell’ombra

Meno esposto pubblicamente, ma assolutamente centrale nella vita – e nel business – di Giulia, c’è Cristian Bruschi, suo marito e co-fondatore della Giulia Nati Agency. I due si sono conosciuti anni fa a Firenze e da allora sono diventati una vera e propria “coppia di potere” digitale.

Cristian si occupa della parte più tecnica e imprenditoriale dei loro progetti, lasciando a Giulia il ruolo di frontwoman. Insieme hanno costruito un impero social, e sono anche genitori di due bambini, Hermes e Kelly.