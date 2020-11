Convivenza per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? La “conferma” e il retroscena su De Martino

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si stanno avvicinando alla convivenza? L’intesa tra i due è particolarmente evidente ed anche gli scatti condivisi su Instagram, sono la dimostrazione della loro splendida alchimia. Tra le pagine del settimanale Nuovo, arriva la croccante indiscrezione che ci parla di questo forte desiderio di progettualità.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese vanno a convivere?

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha immortalato Belen e il suo fidanzato alle prese con l’acquisto di nuovi mobili pronti a fare il loro ingresso nella nuova casa che la Rodriguez ha preso dopo la separazione definitiva da Stefano De Martino.

Oltre a cassettoni e scarpiere farà la sua entrata anche Antonino Spinalbese, l’ex parrucchiere che sta rincorrendo il sogno della fotografia. Proprio per quanto riguarda il suo vecchio lavoro, pare che una cliente raggiunta dal settimanale Nuovo, abbia affermato che nel salone di Milano dell’hair stylist non c’è traccia ormai da settimane.

Antonino, proprio in questi giorni, sarebbe anche stato avvistato al bar e in palestra insieme ad un noto agente dello spettacolo: l’ingresso nello showbiz è dietro l’angolo? A quanto pare…

Sempre secondo il settimanale Nuovo, Stefano De Martino sarebbe stato aiutato proprio dalla ex moglie a fare il salto di qualità nel mondo della televisione: la stessa cosa accadrà ad Antonino Spinalbese? Ed infatti l’ex ballerino dopo Amici per anni ha svolto il ruolo di professionista del talent show per poi condurre il daytime e fare gli ultimi salti di qualità che tutti conosciamo.

De Martino però, ha dimostrato anche da solo di avere una perfetta attitudine per il palcoscenico, a prescindere da Belen: voi che ne dite?