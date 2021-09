Durante la notte, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, inevitabilmente Soleil Sorge e gli altri inquilini si sono ritrovati a commentare quanto accaduto in serata, con riferimento al confronto tra Gianmaria Antinolfi e la fidanzata Greta Giulia Mastroianni.

Secondo Sophie Codegoni, Greta non avrebbe manifestato alcun tipo di sentimento nei confronti del compagno che dice di amare. Anche Manila si è concentrata su questo aspetto commentando le parole della ragazza:

Non ti ho detto ti amo ma era un ti amo che voleva dire ti voglio un po’ più di bene. Io non so se lui l’ha capita sta cosa…