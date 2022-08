Controprogrammazione Grande Fratello Vip 7: Rai1 sfida Signorini

Il Grande Fratello Vip 7 prenderà ufficialmente il via il prossimo 19 settembre condotto anche in questa nuova edizione da Alfonso Signorini. In vista del doppio appuntamento settimanale, la Rai corre ai ripari pensando alla sua controprogrammazione.

Controprogrammazione Grande Fratello Vip 7: Rai1, tra fiction e show

Il Grande Fratello Vip 7 andrà in onda nella prima serata del lunedì e del giovedì, come sempre su Canale 5. Ma cosa andrà in onda in contemporanea su Rai1? Il blog televisivo DavideMaggio.it ha svelato la controprogrammazione per le due prime serate.

Rispetto alla puntata del lunedì del GF Vip 7, la Rai schiererà le fiction contro il reality di Signorini. Il 19 settembre, quando prenderà il via il Grande Fratello Vip su Rai1 andrà in onda l’ultima puntata de Il Nostro Generale, la serie con Sergio Castellitto nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Successivamente Rai1 schiererà contro il GF Vip la Nazionale di calcio in occasione della Nations League (Ungheria-Italia il 26 settembre); sarà il turno di Lino Guanciale con la fiction Sopravvissuti (sei puntate dal 3 ottobre) e quindi la serie in tre capitoli Esterno Notte su Aldo Moro dal 14 novembre (seconda e terza puntata martedì 15 e giovedì 17 novembre).

A dicembre Rai 1 schiererà contro il reality di Signorini la serata Sanremo Giovani il 12 e l’evento Go Gianni Go con Gianni Morandi il 19.

Cosa accadrà invece nel prime time di giovedì? Dal 22 settembre raddoppia l’appuntamento con il GF Vip che dovrà vedersela con la fiction. Ecco quale sarà la controprogrammazione: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso dal 20 ottobre, finale di Esterno Notte il 17 novembre e Il Giro del Mondo in 80 Giorni (quattro puntate dall’8 dicembre).