Mediaset ha deciso di non “spegnersi” durante la lunga settimana di febbraio dedicata al Festival di Sanremo 2023 che andrà in onda su Rai1. Per questo motivo ha sguinzagliato una contro programmazione con i fiocchi che va dal Grande Fratello Vip a C’è posta per te.

C’è posta per te contro Sanremo 2023, contro programmazione Mediaset

Così come confermato dai retroscena di TVBlog, se per il GF Vip c’era assoluta certezza, anche la messa in onda di C’è posta per te sarebbe stata confermata appieno:

Secondo quanto apprendiamo C’è posta per te andrà in onda regolarmente con una puntata inedita sabato 11 febbraio 2023 in concomitanza con la finale del Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda la contro programmazione Mediaset durante Sanremo 2023, confermato il Grande Fratello Vip in onda di lunedì ed anche il venerdì sera (aggiungendo – di nuovo – il doppio appuntamento).

Anche le Iene raddoppia su Italia 1 il martedì e il giovedì sera. Spazio, in ultimo, per C’è posta per te sabato 11 febbraio.