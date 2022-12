Contratto GF Vip in scadenza: chi abbandona? Concorrenti davanti a una scelta, tre Vipponi in bilico

Anche quest’anno il GF Vip sarà destinato ad andare ben oltre la durata inizialmente fissata per dicembre. I Vipponi ingaggiati all’inizio dell’edizione, però, come sempre hanno firmato un contratto che li tiene impegnati solo fino a dopo Natale. A questo punto saranno chiamati nelle prossime ore a compiere una scelta: continuare la loro avventura nella spiatissima Casa o uscire.

Contratto GF Vip in scadenza: chi lascia e chi prosegue

A differenza delle precedenti edizioni, quest’anno in pochi hanno minacciato di abbandonare il GF Vip. Chi lo ha fatto – Marco Bellavia – ha portato a compimento la sua decisione con grande determinazione.

Tra i vari tira e molla solo Luca Salatino ha manifestato un giorno sì e l’altro pure la sua intenzione di tornare dalla sua Soraia, salvo poi cambiare idea poco dopo e restare in Casa.

Secondo le ultime notizie riprese anche dai fidati amici di Twitter, domani, in occasione della nuova puntata del GF Vip i Vipponi saranno chiamati a compiere una scelta: chi deciderà di firmare il nuovo contratto ed andare avanti e chi abbandonerà il reality senza però dover pagare alcuna penale?

Alla luce del comportamento dei concorrenti, solo Luca Salatino sarebbe seriamente a rischio, ma in realtà il popolo Twitter è convinto che alla fine l’ex tronista non cederà, continuando il suo percorso.

A manifestare l’intenzione di abbandonare prima del tempo era stato anche Antonino Spinalbese, e già dalla passata puntata era stata anticipata la sua uscita per il 26 dicembre. Qualcuno sospetta anche di Daniele Dal Moro, soprattutto dopo le mancate notizie sul lavoro da parte del suo socio, ma questo potrebbe non interferire sul suo percorso televisivo.

Saranno, dunque, solo Luca, Daniele ed Antonino a non rinnovare il contratto del GF Vip? Possibile, dal momento che nessun altro concorrente sembra avere nulla da perdere. Persino Giaele e Attilio, nonostante le loro relazioni private siano state messe seriamente in crisi, non hanno mai realmente pensato di lasciare la spiatissima Casa. A questo punto, cosa potrebbe spingere i Vipponi a non rinnovare il contratto?

Salatino esci ti prego. Sei insopportabile. Sono satura. Non firmare quel dannato contratto e VATTENE #GFvip pic.twitter.com/8wVki6p6gw — martyspace🪐 (@martyspace97) December 24, 2022

Ultima informazione. Lunedì mattina ai Vipponi che stanno da settembre verrà chiesto in confessionale se rinnovano il contratto oppure no. #gfvip #orianistas #incorvassi #gioiellers #nikiters — Veritas (@Veritas55543576) December 24, 2022

1)Se alla scadenza del contratto se ne vogliono andare non penso possano trattenerli 2) ma perché trattenerli per forza? Salatino non dà nulla al programma e Antonino ormai ha esaurito le sue dinamiche (di tutti i suoi triangoli non frega più nulla a nessuno) #gfvip https://t.co/tZNZGj7Cib — Figlia di Loredana 🍁🎃 (@__loveandlife_) December 22, 2022

notizia fake daniele non ha detto nulla in proposito

il 26 scade il contratto per cui se vuole esce

noi continuiamo a votare a manetta ciaone#gfvip #denzzzers https://t.co/WlfrCOT8OL — ully (@ully37834952) December 16, 2022