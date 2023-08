Il presunto contratto dei concorrenti del Grande Fratello Vip non promette nulla di buono, almeno sulla “carta”. Le indiscrezioni, esattamente come accade ogni anno, si muovono tra social e giornali di gossip senza alcuna ufficialità.

Secondo Amedeo Venza, per esempio, il contratto dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip sarebbe particolarmente rigido questo anno, dopo la disastrosa settima edizione con un cast da “urlo” (e non è un complimento):

Cosa ne pensate? Essendo delle indiscrezioni ufficiose prendetele con le pinze, mi raccomando.

Roberto Alessi nella sua rubrica Up&Down tenuta sul settimanale Novella 2000 ha commentato anche l’arrivo nel reality di Rebecca Staffelli, figlia del celebre inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli.

In merito al nuovo ruolo di inviata social, il giornalista ha commentato:

Io sono stato ospite da lei anche in tv proprio a Cologno Monzese, credo per una trasmissione sui reality, e dietro le quinte c’era anche suo papà, Valerio Staffelli di Striscia. Ed è pure capace, oltre che bellissima, davvero una ragazza per bene, in più ha studiato canto, danza e recitazione e, come ho detto, ha alle spalle diverse esperienze di conduzione.