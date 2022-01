“Ecco cosa c’è scritto nella lettera ad Alex…”, Soleil svela il contenuto a Delia

Soleil Sorge ha fatto consegnare da Giacomo Urtis una lettera per Alex Belli: qual è il suo contenuto? A rivelarlo è stata proprio l’italo americana durante un confronto con Delia Duran dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

In amore, soprattutto con il vostro rapporto che lui mi ha descritto, in tutti i sensi, dovevate avere la verità prima di tutto e quindi doveva dirti tutto quanto e su questo lui sbaglia, ed è quello che gli ho scritto anche nella lettera.

Soleil, successivamente, ha approfondito la questione:

Sappi che ho scritto una brutta copia di questa lettera che gli ho mandato. Gli ho scritto ‘è ora che tiri fuori gli attributi che tanto decanti di avere’. Nella versione finale ho scritto ‘adesso è ora che prendi una posizione’. Però la sintesi è questa. Gli ho detto che deve scegliere e prendere una decisione finale, che quello che c’è adesso non è giusto per nessuno. – riporta Biccy.it – Gli ho scritto che deve dire o ‘Mi sono innamorato e ho capito che tra noi non è quello che pensavo e quindi basta’, oppure ‘voglio riconquistare mia moglie’. Una delle due cose.

Comunque adesso è lui che deve chiarire. Ora non capisco per quale motivo non ti ha detto di essersi innamorato di me. Io l’avevo già capito, ma ho avuto la conferma dei suoi sentimenti. Perché non te l’ha detto? E comprendo quello che dici, lasciare andare qualcuno non è facile, chiudere un matrimonio è una cosa difficile. Però una storia deve avere le giuste basi.