Gianmaria Antinolfi chiacchierando prima con Patrizia Pellegrino e poi con Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, ne ha sparata una dietro l’altra. Oltre a parlare di Sophie Codegoni, ha affermato che le ragazze di Milano sarebbero più “facili” da conquistare.

“Ci sono tante 20enni a Milano che si vogliono divertire. Io qui lo avrei fatto, sotto le coperte… piano piano… di lato!”, questa la prima osservazione di un Gianmaria Antinolfi con “zero ore di televisione” alle spalle (dice qualcuno), ma anche “zero rispetto per le donne” (aggiungo io).

Poi chiacchierando con Patrizia Pellegrino si è fatto “grosso”, evidenziando le sue possibilità economiche e il suo tenore di vita (qualcuno spieghi a questo ragazzotto che le donne di certe cose se ne infischiano bellamente):

Mi sono costruito fuori una armatura che deriva dal mio status sociale, dalla mia condizione economica, dal mio modo in cui mi vedono gli altri fuori. Che ovunque vado vado a testa alta e so che posso fare qualsiasi cosa quando voi e dove voglio, ok? Uno dei miei amici è uno dei più ricchi al mondo e faccio quello che voglio ovunque.