“Ti devi frenare”: il consiglio di Antonino ad Antonella su come affrontare le provocazioni

Antonella ed Antonino nelle ultime ore si sono resi protagonisti di una conversazione a bordo piscina che ha interessato soprattutto la grande impulsività della Fiordelisi. L’hair-stylist ha dato dei saggi consigli all’amica su come migliorare caratterialmente.

I consigli di Antonino ad Antonella

Per far comprendere ad Antonella il modo giusto di comportarsi, Antonino ha preso come riferimento Oriana Marzoli ed il suo carattere e come tende a cambiare rispetto alle provocazioni che riceve:

Oriana, se tu la vedi con chi ha dei legami, con chi ha questa simpatia, è divertente. Quando ce l’hai contro lei è pronta davvero a fare così.

Antonella è intervenuta rivendicando di essere molto cambiata nell’ultimo periodo:

Si ragà, ma io sono due mesi che non provoco nessuno qua dentro. Se poi non te ne sei accorto è perchè non mi stai vivendo…

Antonino, tuttavia, è apparso molto titubante di fronte alle parole dell’amica: “A volte anche una risposta è una provocazione, detta in un certo modo”.

Secondo Antonella però, non sarebbe mai lei ad iniziare con le provocazioni. Antonino ha quindi replicato:

Io lo faccio per te. Questi discorsi qua li facevo quando mia mamma mi prendeva a schiaffi con mia sorella ed era ‘ha iniziato lei! No, ha iniziato lui!’. Quante volte mi hanno provocato in questo programma, compreso il tuo fidanzato?

“Ma tu sei diverso da me caratterialmente”, ha ribattuto l’influencer salernitana. L’hair-stylist ha cercato di farla ragionare, sottolineando che non dare una risposta non significa necessariamente darla vinta alle persone.

Antonella ha allora domandato se rispetto all’inizio del programma l’abbia trovata più calma. Secondo Davide la Fiordelisi si sarebbe calmata, mentre Antonino le ha fatto notare come siano passati oltre cinque mesi dal loro ingresso e quanto sarebbe. Nonostante questo ha riscontrato in lei un miglioramento, “anche grazie ad Edoardo, te l’ho detto più volte. Però comunque ti devi frenare”.