Confronto inatteso tra Shaila e Mariavittoria: Minghetti scoppia a piangere, cosa è successo

Un nuovo confronto al Grande Fratello ha animato il pomeriggio domenicale dei concorrenti. Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti, al centro delle tensioni degli ultimi giorni, si sono confrontate su accuse, sentimenti e vecchie storie avvenute in Casa.

Shaila accusa Mariavittoria: “Hai parlato alle mie spalle”

La ballerina Shaila Gatta ha accusato Mariavittoria di parlarle alle spalle e di essersi dimenticata di Tommaso Franchi, un concorrente con cui la dottoressa aveva stretto un legame speciale prima che fosse mandato in Spagna. Durante il confronto, Shaila ha chiesto a Mariavittoria di chiarire i suoi sentimenti verso Tommaso e Javier Martinez.

Mariavittoria ha risposto spiegando che il rapporto con Tommaso era appena agli inizi quando è stato trasferito e che, pur provando un’attrazione speciale per lui, non si sente legata a sufficienza da soffrire per la sua mancanza. Con Javier, invece, dice di avere solo un’amicizia, ma confessa di sentire ancora la mancanza del suo ex storico, Giulio, soprannominato “Ciu Ciu”.

Dopo un acceso scambio, Shaila ha offerto un consiglio alla sua compagna: “Lasciati andare all’amore, quando arriva”. Un suggerimento che riflette la stessa decisione di Shaila di vivere pienamente il suo legame con Lorenzo Spolverato.

L’incontro si è concluso con Mariavittoria in lacrime, consolata dalla Gatta in un abbraccio che ha sorpreso tutti. Tuttavia, rimane il dubbio: sarà una tregua duratura o le tensioni torneranno con la prossima puntata?