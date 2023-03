Dopo il primo Serale di Amici 22, Piccolo G e Federica Andreani hanno avuto un lungo ed intenso confronto. Nel corso del daytime odierno abbiamo assistito ad un riavvicinamento tra i due allievi della Scuola, i quali nelle ultime settimane si erano allontanati.

Piccolo G e Federica, confronto dopo il primo Serale di Amici 22

Piccolo G e Federica però, hanno entrambi sentito il bisogno di avvicinarsi per un necessario chiarimento. E’ stato il giovane cantautore a raggiungere in camera la 19enne, allieva di Arisa:

Quanto mi fai penare… Mi dispiace sottrarmi ad un sentimento. E’ strano. Ma tu anche ti stai sottraendo?

La giovane cantante ha risposto affermativamente; Piccolo G ha quindi proseguito:

Perché lo facciamo? Qual è il vero motivo? Mi vengono da pensare tante cose brutte, che non vorrei pensare. Non capisco perché lo faccio? Io, non sapendo niente, non sapendo più quello che pensi, quello che provi, quello che senti… Mi faccio tante idee…

Federica ha inizialmente sorriso alle parole del cantante, poi ha replicato:

Io non capisco, perché noi una sera abbiamo chiacchierato del più e del meno, giusto? Abbiamo riso. E io ti ho detto: “Non è meglio così?”. Se abbiamo visto che qua dentro non riusciamo a darci quello che è giusto e ci complichiamo tanto, perché continuare a farlo qua? Cioè, non è meglio così?

Piccolo G è apparso confuso dopo le parole di Federica, la quale ha aggiunto:

Delle volte hai dei comportamenti di me*da. All’inizio non mi sono mai inca**ata, perché dovevo conoscere quei lati. Magari era una volta che succedeva così, però questa cosa è successa tante volte. Venivo là a dirti una cosa e ti giravano i co***oni per la puntata o per qualsiasi altra cosa che poi non riguardava me. E mi rispondi male. Che senso ha?

Piccolo G ha allora replicato:

C’è da essere disposti da entrambe le parti ad accollarsi anche questi difetti. Ti dico anche un’altra paura che ho, me ne vergogno un po’: parlare delle abitudini, delle cose di ogni giorno. A volte le evito per paura di essere pesante, di annoiare… Pure quando scrivo le cose, le voglio far leggere, ma non vedo tanto interesse nell’ascoltare.

Prima di scambiarsi un bacio, Federica ha concluso: “Mi hai detto tante cose, senza annoiarmi”.