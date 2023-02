Il confronto tra Giaele ed Antonino finisce in lite: cosa è successo nella notte, la De Donà in lacrime

Giaele De Donà ha avuto una serata piuttosto difficile ieri, nel corso della puntata del GF Vip. La giovane ha avuto modo di scoprire cosa pensa di lei il marito Bradford Beck, dopo la lettera che le ha recapitato per San Valentino, nella quale le rimprovera un po’ di atteggiamenti poco graditi.

Giaele e Antonino ai ferri corti dopo la puntata del GF Vip

Dopo la puntata, Giaele si è confrontata con Antonino, ma le cose non sono andate affatto meglio. La De Donà non riesce a comprendere quali cattiverie avrebbe avuto nei suoi confronti. Antonino, di contro, le ha fatto l’elenco delle frasi dette che non avrebbe affatto gradito:

“Dici tanto di voler andare fuori, di voler stare con tua figlia ma quando tu si tratta di giocare sei il primo a calcolare”, queste sono le tue parole. Tavassi non lo ha mai detto. Non c’è nulla di male? In realtà c’è di male. Se tu dichiari che sono un calcolatore o uno stratega va bene, ti scuso… ma non pensare che io mi rapporti con te nella stessa maniera, perchè non è così. Non mi serve la scusa ‘facciamo pace’, fai un po’ quello che ti pare!

Per Giaele la reazione di Antonino è apparsa molto esagerata:

Mi sembra esagerato dopo tutto quello che abbiamo passato, che tu prenda un punto fermo così per una cazz*ta del genere.

Antoniono ha fatto intendere di non voler aggiungere altro ed ha invitato la ragazza a imparare a crescere:

Hai 24 anni, ti ho sempre detto che sei una ragazza matura, ma se tu vieni da me e mi parli come una bambina di 12 anni non puoi avere un continuo dialogare. Il tuo modo di comportarti nell’offendere, attaccare e dopo tre giorni chiedere scusa… Ma basta, non voglio più saperne nulla, credi a quello che vuoi credere. Tu rigiri tutto come vuoi tu, non ne posso più di voi che fate così. Lo fate tutte in questo gioco!

Giaele si è ritrovata a rincorrerlo in casa pur di avere un confronto con Antonino, che si è detto però stufo di questa situazione, rifiutandosi di confrontarsi con lei da soli ma continuando a rinfacciarsi vecchie faccende davanti agli altri Vipponi: “Mi sono rotto le palle di fare il buono tutte le volte. Per la prima volta non c’ho voglia”.

“Posso parlarti non davanti a gente che mi odia?”, ha domandato Giaele, ma Antonino si è rifiutato di avere un dialogo in ‘privato’.

Comprendendo che non avrebbe trovato un punto di incontro con Spinalbese, la De Donà si è allontanata, scoppiando a piangere in lavanderia. Una notte di San Valentino decisamente alternativa e non proprio come quella che sperava di trascorrere.