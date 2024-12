“Cosa mi chiedevano gli uomini”: la confessione shock di Shaila, cosa ha detto stanotte – VIDEO

L’ingresso della madre di Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello ha scatenato un’ondata di emozioni e rivelazioni. La donna ha messo in guardia la figlia da Lorenzo Spolverato, accusandolo di essere un giocatore con segreti, insinuando perfino che il gieffino possa essere gay.

Lo sfogo di Shaila con Lorenzo

Dopo la puntata, Shaila si è lasciata andare a un pianto disperato, confrontandosi proprio con Lorenzo.

Nel corso di un’intensa conversazione, Shaila ha difeso la sua relazione e ha affrontato le critiche della madre: “Si deve fidare di me e voglio fare i cavoli miei! Se poi sbaglio mi prendo il palo, ma almeno saprò che avrò vissuto per quello che voglio”.

La Gatta ha aggiunto:

Io sento il tuo amore, non devi confermare nulla perché ti sento vero. Mia mamma si sbaglia. Mi sono presa una pugnalata in pieno petto, proprio al cuore.

La confessione scioccante della Gatta: un passato difficile

Tra lacrime e parole cariche di dolore, Shaila ha fatto una rivelazione sconvolgente legata al suo passato:

Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto e mi obbligavano. Ma che cazz* ne sa mia madre? Io non mi devo vergognare, io sono fiera di me… di tutto, credimi. Ma che ne sa che ho dovuto vivere io? Non lo sa… non c’era!

Questa è la figlia della madre che per voi ha madrato.Quando a 16 anni è andata via di casa mamma Luisa che madra si è preoccupata cosa stesse vivendo la figlia ?Ora è andata a distruggerla altro che aiutarla … #shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/kHQsh9Ozb4 — accentievirgoleacaso (@accentievirgole) December 10, 2024

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.