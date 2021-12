“Ogni volta che faccio l’amore mi sento male”, la strana confessione di un ex del Grande Fratello Vip

Vi ricordate di Ivan Gonzalez? Lo spagnolo in cerca di gloria è diventato famoso qui da noi durante la sua partecipazione a Temptation Island Vip “corteggiando” Valeria Marini. Successivamente il ragazzotto tutto muscoli è salito sul trono ed è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 4.

L’ex del Grande Fratello Vip: “Ogni volta che faccio l’amore sto male”

Tornato in Spagna ormai da qualche tempo, Ivan Gonzalez ha rilasciato una intervista molto singolare a Mtmad dove ha raccontato di avere molta paura di ammalarsi e, proprio per questo motivo, fa delle cose in maniera “ossessiva”:

Ogni volta che faccio l’amore poi il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stata per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa. Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno. Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa.



Dopo la parentesi italiana Ivan Gonzalez è tornato in Spagna partecipando ad alcuni programmi televisivi e concentrandosi pure sui social dove ha un ottimo seguito.