La confessione bomba di Selvaggia Lucarelli: “Ecco cosa fa davvero Sonia Bruganelli prima di Ballando”

Nella puntata del 10 novembre 2024 di Domenica In, Selvaggia Lucarelli ha finalmente fatto il suo ingresso in studio, accolta da un’ironica Mara Venier, che le ha scherzosamente detto: “Eh però te la tiri figlia mia!”. Dopo l’intervista a Carlo Verdone, è stato il turno della giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, che ha parlato del suo ruolo nel programma, delle tensioni con Sonia Bruganelli e di episodi passati, come il suo confronto con Alba Parietti.

Selvaggia Lucarelli toglie ogni filtro su Ballando: “Ecco la verità su Sonia Bruganelli”

La conversazione ha toccato subito il tema di Sonia Bruganelli, nuova presenza nel cast di Ballando con le Stelle. Selvaggia ha espresso senza mezzi termini la sua opinione: “Sonia arriva a Ballando con un copione già pronto”, affermando che l’ex opinionista del Grande Fratello sembra “prevenuta” nei suoi confronti e spesso “si porta le battute da casa”.

Con la schiettezza che la contraddistingue, Selvaggia ha sganciato una vera bomba: “Vuole esercitare il potere in tutti i modi possibili […] Ostenta il potere economico”.

Il Ricordo di Alba Parietti e il Divario di Opinioni su X

Nel corso dell’intervista, Lucarelli ha ricordato un episodio con Alba Parietti che l’ha segnata. Anni fa, dopo un’apparizione insieme, Parietti avrebbe scritto sui social un commento sprezzante sul suo aspetto fisico. “E te le hai risposto?” ha chiesto Mara. Con la sua solita ironia, Selvaggia ha risposto: “No, mi sono messa a dieta”, per poi scherzare aggiungendo: “Scherzo, mi sono fatta un panino”.

Sui social, come sempre, l’opinione pubblica si è divisa. Molti utenti su X hanno criticato l’atteggiamento di Lucarelli, accusandola di non accettare le critiche rivolte al suo fidanzato nello show, nonostante lei stessa sia severa con i concorrenti. Tuttavia, in questa intervista, Selvaggia ha confermato la sua autenticità, fedele a sé stessa e alla sua personalità, sia online sia in televisione.