Quest’anno il Grande Fratello Vip continua ad inciampare in clamorosi errori di regia. L’ultimo è capitato nelle passate ore, quando è stato trasmesso accidentalmente il confessionale di Jessica Selassié, la maggiore delle principesse etiopi.

Confessionale di Jessica Selassié trasmesso al GF Vip per errore

Era già capitato in passato con Jo Squillo, ma questa volta il GF Vip ha trasmesso un confessionale particolarmente “intimo” in cui la giovane Vippona faceva una richiesta molto privata (ma per nulla rara al Grande Fratello).

Mentre la regia era concentrata su Francesca Cipriani intenta a truccarsi insieme a Manila Nazzaro, per errore è stato trasmesso il confessionale che intanto stava facendo Jessica. Solo pochi secondi, ma sufficienti a svelare la richiesta privata avanzata al GF Vip:

Mi servirebbe subito una pasticca e non me l’ha più mandata. Siccome mi serve urgente, perché sto male. Che pasticca? Il Pursennid per andare in bagno. Sto malissimo, ditegli che sto male davvero ho i crampi…

Il medicinale citato dalla Selassié aiuta a stimolare i movimenti dell’intestino ed è indicato per il trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.