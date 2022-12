Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip per la coppietta formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dopo l’imitazione di Oriana Marzoli, l’aspirante trapper è letteralmente esploso contro la sua fidanzata.

Confessionale gate al GF Vip, Antonella imbarazza Antonino

Successivamente Edoardo ha scoperto una scomodissima verità: un confessionale piccantissimo che ha visto protagonista Antonella (nei panni di Oriana) e Antonino.

Proprio Spinalbese, ha fatto una confidenza a Giaele dichiarandosi imbarazzato per l’accaduto. Successivamente la De Donà ha vuotato il sacco raccontando tutto ad Oriana:

Imitava te e Antonino mi ha detto: ‘non hai idea di cosa ha fatto’, mi ha detto così. No lui non era contento, era imbarazzato…

Oriana ha riferito del confessionale ad Edoardo Donnamaria: “Dentro il confessionale Antonella è andata oltre. Me l’ha detto Giaele. Anch’io voglio giocare”, ha esclamato la venezuelana.

Pronta la domanda dell’assistente di Forum: “E’ andata oltre in confessionale?”. “Non lo so, io non ho visto niente lui l’ha detto a Giaele”, ha concluso la sua collega di avventura.

A questo punto viviamo solamente per sabato sera e il “confessionale gate” mostrato durante la diretta.