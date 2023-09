Prima vera gaffe del Grande Fratello, a quasi un mese dalla partenza della nuova edizione. Il confessionale di Anita è stato trasmesso per errore agli spettatori del reality. Nel dettaglio sarebbe stato trasmesso l’audio in cui è possibile ascoltare lo sfogo della gieffina (o parte di esso) anche contro gli stessi autori del programma.

L’audio del confessionale di Anita trasmesso per errore dal Grande Fratello

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, come di consueto i concorrenti protagonisti della serata sono stati chiamati in confessionale per un commento a caldo. Tra loro anche Anita, che come sappiamo non ha un buon rapporto con Heidi Baci.

Le due donne, nonostante svariati tentativi di chiarimento, non riescono evidentemente a trovare un punto di incontro. Proprio questo argomento sarà stato oggetto di dibattito in confessionale, almeno stando all’audio trasmesso per errore dal GF, in cui si sente Anita commentare:

Voi mi mandate sempre Heidi di là così io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta… lo so è il vostro lavoro…

Una gaffe da parte della regia, che non si è accorta di stare trasmettendo l’audio della concorrente mentre le immagini immortalavano una conversazione in giardino tra altri gieffini.