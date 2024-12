“Piccolo uomo”: conduttrice di Striscia la notizia replica a Mariotto dopo la consegna del Tapiro

Le tensioni tra Guillermo Mariotto, noto stilista e giudice di Ballando con le Stelle, e Striscia la Notizia si sono intensificate dopo la consegna del Tapiro d’Oro. L’intervista rilasciata da Mariotto a Fanpage.it ha scatenato la reazione furiosa di una delle ex conduttrici del Tg satirico, Francesca Manzini, che ha replicato duramente alle sue accuse.

Le parole di Mariotto a Striscia la Notizia

In un’intervista recente a Fanpage, Mariotto ha definito il programma di Antonio Ricci come “vecchiume e retorica senza pudore”. Ha poi negato di aver danneggiato il Tapiro: “Non è vero che l’ho spaccato. Me l’hanno lanciato e si è rotto”. Le sue dichiarazioni, però, non sono rimaste senza risposta.

Ad intervenire è stata Francesca Manzini che ha usato i social per replicare: