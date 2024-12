Ecco chi guiderà il PrimaFestival 2025: Carlo Conti annuncia i tre nomi ufficiali

Con l’avvicinarsi della 75ª edizione del Festival di Sanremo, arrivano le prime conferme sui volti che accompagneranno il pubblico verso l’evento musicale più atteso dell’anno. In diretta al TG1, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della manifestazione, ha annunciato i conduttori del PrimaFestival, lo speciale che precede ogni serata della kermesse.

Chi guiderà il PrimaFestival 2025? Ecco i nomi

A prendere le redini del programma saranno Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, mentre Maria Sole Pollio vestirà i panni di inviata speciale. Una scelta che unisce talento, esperienza e freschezza, promettendo di intrattenere il pubblico con approfondimenti, curiosità e anticipazioni sulle serate sanremesi.

Bianca Guaccero : attrice, cantante e presentatrice, reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle, porterà il suo carisma e la sua versatilità sul piccolo schermo.

: attrice, cantante e presentatrice, reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle, porterà il suo carisma e la sua versatilità sul piccolo schermo. Gabriele Corsi : conduttore e membro del trio comico Trio Medusa, è noto per la sua simpatia e capacità di coinvolgere il pubblico.

: conduttore e membro del trio comico Trio Medusa, è noto per la sua simpatia e capacità di coinvolgere il pubblico. Maria Sole Pollio: giovane attrice e volto emergente, aggiungerà freschezza e dinamismo come inviata sul campo.

Quando inizia il PrimaFestival?

Il PrimaFestival andrà in onda da venerdì 7 febbraio, subito prima di Affari Tuoi, e accompagnerà il pubblico fino all’inizio ufficiale del Festival, fissato per martedì 11 febbraio 2025.

Il Festival di Sanremo 2025: cosa sappiamo finora?

Mentre cresce l’attesa per il nome dei co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti nelle cinque serate, già si parla dei 30 Big in gara, pronti a sfidarsi sul palco dell’Ariston. Non mancano le indiscrezioni e le aspettative su un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni.