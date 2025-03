Concorrenti The Couple, Paolo Ciavarro contattato (ma verso il rifiuto): tutti i nomi

Una rivoluzione televisiva è alle porte: scopri chi sono le celebrità pronte a mettersi in gioco in coppia nel programma

Canale 5 si prepara a lanciare un nuovo reality show intitolato The Couple, che vedrà protagoniste coppie di celebrità in una convivenza forzata all’interno della celebre casa del Grande Fratello, opportunamente riarredata per l’occasione. Il programma, condotto da Ilary Blasi, debutterà lunedì 7 aprile 2025, subito dopo la finale del Grande Fratello prevista per il 31 marzo.

Concorrenti The Couple, spuntano i nuovi nomi

The Couple si presenta come una variante del tradizionale Grande Fratello, con la peculiarità di avere concorrenti che partecipano in coppia. Queste coppie possono essere formate da partner nella vita reale, amici, familiari o colleghi, offrendo così una dinamica diversa rispetto al classico format.

L’idea ricorda lo spin-off spagnolo “Gran Hermano Duo”, andato in onda nel 2019, dove coppie o terzetti con legami sentimentali o personali convivevano sotto lo stesso tetto, creando situazioni imprevedibili e coinvolgenti per il pubblico.

Le indiscrezioni sui possibili concorrenti di The Couple hanno già iniziato a circolare, suscitando curiosità e aspettative tra i telespettatori. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui TvBlog e Fanpage, i primi nomi emersi sarebbero:

Soleil Sorge : influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021, nota per la sua forte personalità e per le dinamiche che ha saputo creare all’interno della casa. Tuttavia, dopo la notizia, la Sorge avrebbe già smentito.

Alex Belli : attore e protagonista di uno dei triangoli amorosi più discussi della televisione italiana, sempre durante l’edizione del GF Vip 2021.

Samantha De Grenet : volto storico del piccolo schermo e veterana di numerosi reality, pronta a rimettersi in gioco in questa nuova avventura.

A questi nomi si aggiungono altre celebrità che potrebbero entrare a far parte del cast:

Lory Del Santo : showgirl e regista, già vincitrice di un’edizione dell’Isola dei Famosi, potrebbe portare la sua esperienza e il suo carisma nel nuovo reality.

Corinne Clery : attrice francese naturalizzata italiana, conosciuta per la sua partecipazione a vari reality show e per la sua forte personalità.

Eva Henger : ex attrice e personaggio televisivo, spesso al centro dell’attenzione mediatica per le sue vicende personali e professionali.

Possibili partecipazioni e rifiuti eccellenti

Oltre ai nomi già menzionati, ci sono state voci riguardo ad altri personaggi contattati dalla produzione di The Couple. Tra questi:

Guillermo Mariotto : stilista e giurato storico di “Ballando con le Stelle”, avrebbe declinato l’invito, probabilmente a causa di impegni con un nuovo varietà primaverile su Rai1.

Gloria Guida : attrice e cantante, potrebbe partecipare al reality insieme alla figlia, offrendo una dinamica familiare interessante.

Paolo Ciavarro : conduttore e figlio d’arte, la cui recente perdita della madre Eleonora Giorgi potrebbe influenzare la sua decisione di partecipare al programma.

La sfida del reality nel palinsesto di Canale 5

L’introduzione di The Couple rappresenta una sfida per Canale 5, che punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico dopo sette mesi ininterrotti di Grande Fratello. Il nuovo reality fungerà da “cuscinetto” tra la conclusione del GF e l’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, prevista per maggio. La scelta di affidare la conduzione a Ilary Blasi, già esperta nel settore dei reality, potrebbe rivelarsi vincente per garantire continuità e freschezza al format.

La durata prevista per The Couple è di circa sei puntate, durante le quali le coppie concorrenti dovranno affrontare prove, convivenza e dinamiche tipiche dei reality show, con l’obiettivo di vincere un montepremi finale. La formula delle coppie potrebbe offrire nuove situazioni e intrecci, rendendo il programma appetibile sia per i fan storici del genere sia per nuovi spettatori in cerca di novità.