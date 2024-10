Concorrenti Pechino Express, le coppie ufficiali: ecco tutti i volti noti della nuova edizione

Il cast di Pechino Express 2025 è stato ufficialmente svelato: tra volti noti e sorprese clamorose, le 9 coppie si preparano a sfidarsi in un’avventura mozzafiato.

È stato finalmente svelato il cast di concorrenti dell’edizione 2025 di Pechino Express – Fino al tetto del mondo, il celebre docu-reality che vedrà i concorrenti sfidarsi tra le Filippine, la Thailandia e il Nepal. Il programma, condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal, sarà trasmesso su Sky Uno e in streaming su NOW, promettendo avventura, emozioni e tante sorprese.

Le coppie di Pechino Express 2025: volti noti e nuove sfide

Il nuovo cast comprende 18 concorrenti divisi in 9 coppie, pronti a superare prove fisiche e psicologiche. Tra i nomi dei concorrenti di Pechino Express spiccano atleti, personaggi televisivi e artisti. Ecco chi parteciperà:

Virna Toppi e Nicola Del Freo : primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, sono una coppia anche nella vita. Sposati dal 2022, si preparano a danzare tra gli ostacoli dell’avventura.

Jury Chechi e Antonio Rossi : gli sportivi del gruppo. Chechi, “Il signore degli anelli” della ginnastica, e Rossi, campione olimpico di canoa, metteranno alla prova il loro spirito competitivo.

Giulio Berruti e Nicolò Maltese : l’attore Giulio Berruti, compagno di Maria Elena Boschi, si unisce al medico estetico Nicolò Maltese per una coppia che promette fascino e strategia.

Nathalie Guetta e Vito Bucci : l’attrice Nathalie Guetta, nota per il ruolo di Natalina in Don Matteo , gareggerà insieme a Vito Bucci, collega dietro le quinte della stessa fiction.

Dolcenera e Gigi Campanile : la cantante e il compagno di lunga data affronteranno la sfida insieme, portando sul percorso oltre 25 anni di amore e complicità.

Samanta e Debora Togni : le sorelle Togni, una ballerina e l’altra muratore, mostreranno l’unione familiare in un contesto competitivo.

Ivana Mrázová e Giaele De Donà : le ex concorrenti del Grande Fratello Vip uniranno le forze, portando un tocco di glamour al viaggio.

Jey e Checco Lillo : fratelli napoletani, un mago e un giovane avventuriero, pronti a stupire con il loro spirito di iniziativa.

Scintilla e Federica Camba : il comico Gianluca Fubelli e la moglie cantautrice partiranno per Pechino Express con l’obiettivo di far sorridere e competere.

Un viaggio tra sfide estreme e paesaggi mozzafiato

L’edizione 2025 di Pechino Express condurrà i concorrenti in luoghi spettacolari, affrontando difficoltà che metteranno alla prova resistenza e tenacia. Il percorso si concluderà con una tappa finale che incoronerà la coppia vincitrice, in un crescendo di emozioni e colpi di scena.