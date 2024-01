Manca ancora qualche mese alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi e i riflettori si sono accesi sui prossimi concorrenti dell’adventure game di Canale 5. Il reality dovrebbe andare in onda nel prime time del lunedì (probabilmente a partire dal prossimo 8 aprile), ma al momento, oltre al cast ancora tutto da definire, resterebbe ancora da chiarire il nodo della conduzione.

Alan Friedman fra i naufraghi dell’Isola dei Famosi?

In merito ai prossimi concorrenti dell’Isola dei Famosi, è TvBlog.it a svelare un nuovo possibile naufrago. Dopo il coinvolgimento di Rossella Erra, volto noto della giuria popolare di Ballando con le stelle, ecco che arriva un nome internazionale: Alan Friedman. Questo andrebbe ad aggiungersi al primo nome fatto da DavideMaggio.it, quello di Joe Bastianich.

Nato a New York, classe 1956, Friedman è un giornalista importante. Negli anni ‘80 diventa corrispondente del Financial times prima dell’approdo anche in televisione. A questo punto accetterà di approdare all’Isola dei Famosi?

Resta però ancora del tutto aperto il nodo relativo alla conduzione. Secondo le indiscrezioni, pare proprio che Mediaset vorrebbe alla guida della nuova edizione dell’Isola Vladimir Luxuria ma al tempo stesso Banijay, la società che detiene i diritti del format vorrebbe confermare Ilary Blasi. Ipotesi, quest’ultima, tra le più plausibili.

