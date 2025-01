Concorrenti Isola dei Famosi: spunta il nome di una sportiva famosa

L’Isola dei Famosi 2025 ci sarà? Nonostante i dubbi sollevati dal prolungamento del Grande Fratello, la risposta sarebbe affermativa. E proprio in vista della nuova edizione, si continua a parlare dei presunti nuovi concorrenti della prossima edizione.

Concorrenti Isola dei Famosi: il nuovo nome

Tra i nomi fortemente desiderati dalla produzione dell’Isola dei Famosi, ci sarebbe anche una sportiva molto famosa: Camilla Giorgi.

A svelare il suo nome è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, nel corso del suo programma in radio, 100×100 Parpiglia:

A L’Isola dei Famosi puntano su un nome. E’ stata una big dello sport italiano, ha avuto l’opportunità di essere 36esima al mondo, può essere e rientra fra i papabili nomi desiderati per la prossima Isola dei Famosi. Le parti si stanno parlando in questo momento: stiamo parlando di Camila Giorgi, che oggi vive in argentina.

Chi è Camilla Giorgi

Camila Giorgi è una tennista professionista italiana nata il 30 dicembre 1991 a Macerata. È conosciuta per il suo stile di gioco aggressivo e per essere una delle tenniste italiane di punta nel circuito internazionale. Ha raggiunto il suo best ranking nella classifica WTA al numero 26 nel luglio 2018.