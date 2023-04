Concorrenti Isola dei Famosi 2023, saltano due nomi? Dopo le ripetute figuracce al Grande Fratello Vip, Mediaset corre ai ripari e depenna almeno personaggi apparentemente “scomodi”.

Concorrenti Isola dei Famosi, rivoluzione dopo il GF Vip: i nomi saltati

Giuseppe Candela via Dagospia svela alcuni retroscena croccanti sull’attuale situazione in attesa di rivedere i naufraghi in Honduras dal prossimo 17 aprile:

Il nostro Alberto Dandolo su Dagospia aveva anticipato i timori dei vertici aziendali sul rischio trash all’Isola dei Famosi, con una maggiore attenzione al cast dopo il “caso GF Vip”. Il reality condotto da Ilary Blasi debutterà su Canale 5 lunedì 17 aprile, a Cologno Monzese è però cambiato il vento. Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis. Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici… Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera. Berlusconi non ha avuto una svolta “buonista”, nemmeno “bacchettona”. Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie…

