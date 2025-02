Cosa sta succedendo all’Isola dei Famosi? E soprattutto, chi saranno i concorrenti della nuova edizione? Queste domande sorgono dopo l’ultima indiscrezione di Giuseppe Candela per Dagospia. L’Isola dei Famosi starebbe vivendo un momento ricco di dubbi: scopriamo quali.

Oltre al dubbio sulla conduzione dell’Isola dei Famosi, dopo il rifiuto da parte di Ilary Blasi (che avrebbe accettato un’altra conduzione sempre in casa Mediaset), non mancano ripensamenti anche sul piano dei concorrenti.

Al momento, infatti, si starebbe faticando a trovare i giusti naufraghi da inserire nel cast. Ecco cosa ha scritto in merito Candela sul noto portale di Roberto D’Agostino:

Non sono il rebus conduzione. In pole position Veronica Gentili, molto dietro Diletta Leotta. Nomi che non convincono la società Banijay che alla guida dell’Isola dei Famosi avrebbe voluto Ilary Blasi, ipotesi non percorribile.

Sul piano dei concorrenti, invece, si sarebbe registrata una sorta di “fuga”. Ecco le sue parole:

Non solo, tutto sarebbe in alto mare anche per il cast. Sarebbero arrivati molti no e, anche per ragioni di budget, al momento non sarebbe stato chiuso nessun colpo importante. AAA cercasi naufraghi.