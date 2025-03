Concorrenti Isola dei Famosi 2025, ex del Grande Fratello e Uomini e Donne nel cast?

Fervono i preparativi per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che ogni anno porta un gruppo di VIP a sopravvivere in condizioni estreme. Secondo gli ultimi rumor, tra i possibili concorrenti ci sarebbe anche Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, ex gieffina e volto noto del piccolo schermo.

Teresanna Pugliese a L’Isola dei Famosi 2025? Il rumor prende forza

L’indiscrezione arriva direttamente da Dagospia, che ha riportato le parole di Alberto Dandolo:

Fervono in Mediaset i provini per L’Isola dei Famosi 2025, che dovrebbe essere affidata alla conduzione della giornalista Veronica Gentili. È stata provinata con ottime possibilità di esito positivo una celebrità del calibro di Teresanna Pugliese, ex tronista, ex corteggiatrice ed ex gieffina. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Un’indiscrezione che ha immediatamente acceso il dibattito sui social e tra gli appassionati di reality show, con fan che già si dividono tra entusiasmo e scetticismo.

Il cast si preannuncia esplosivo

Non solo Teresanna Pugliese, ma anche altri nomi stanno emergendo in queste settimane. Tra i candidati spunta il nome di Delia Duran, già concorrente del Grande Fratello VIP, e quello di Nicole Murgia, che ha espresso apertamente il desiderio di partecipare.

Secondo altre fonti, tra i possibili naufraghi potrebbe esserci anche Ilaria Galassi, ex volto di Non è la Rai, che si sarebbe proposta agli autori del programma. Anche Simona Ventura, storica conduttrice del format, potrebbe rientrare nel progetto, ma in un nuovo ruolo, forse come opinionista.

La grande novità della prossima edizione di L’Isola dei Famosi potrebbe essere la presenza di Veronica Gentili alla conduzione. La giornalista, volto noto di Mediaset, sostituirebbe Vladimir Luxuria e prima di lei Ilary Blasi, portando una ventata di freschezza e autorevolezza al format.

L’ufficialità ancora manca, ma le voci si fanno sempre più insistenti e Mediaset sembra intenzionata a dare un nuovo taglio al reality show, puntando su un’impostazione più giornalistica e meno legata al gossip. Ci riuscirà?