Interessantissime indiscrezioni per la nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 18 settembre 2023 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

La pagina Instagram Grande Fratello TV (@grande_fratello_tv) ha raccolto delle indiscrezioni di Davide Maggio in merito al casting della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini:

Cosa ne pensate?

Ci saranno facce note e la gente non dovrà chiedersi: “ma chi è questo?”. I nip saranno gente comune, come il vicino di casa. Ho fatto il provino ad un nip, un ciabattino di Arezzo, fig* in una maniera spaziale. Mi ha detto che era sui social ma aveva poco più di mille follower… ma menomale! Sarà interessante vedere come la gente comune si relaziona con il vip.