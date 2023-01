La settima edizione del Grande Fratello Vip non è ancora terminata ma si parla già della prossima, compresi i concorrenti che dovrebbero varcare la porta rossa per allietare il pubblico con dinamiche e litigi.

Tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo TV, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha affermato di essere pronta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 8:

Ho rinunciato a entrare per motivi personali, di cui preferisco non parlare. Ma non mi piace entrare in corsa, quando ormai i concorrenti sono tutti alleati tra di loro. La mia partecipazione è rimandata: vorrei mostrare la parte più umana e dolce.

Proprio di recente, Giulia Salemi ospite di Verissimo ha parlato del suo rapporto con mamma Fariba:

C’è stato un passato difficile, sofferente per tutti. Ma in questo momento voglio accantonarlo e pensare al presente e al futuro. Ci siamo ritrovate. La amo tantissimo. Lei è un grandissimo esempio per me di forza, di grinta e di determinazione.

Purtroppo lei è una donna sola. Una donna che è arrivata dall’Iran da sola. È apparentemente così dura perché la vita è stata molto dura con lei. Ultimamente siamo state tantissimo insieme, me la sono coccolata per bene. Dobbiamo imparare ad apprezzare le persone, perché non sappiamo cosa ci riserva la vita.