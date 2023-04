Concorrenti Grande Fratello Vip 8 in salsa “nip”? Non proprio. Se Dagospia ha lanciato l’indiscrezione sulla possibilità di un cast di “sconosciuti” pronti ad entrare nella Casa, TVBlog è intervenuto facendo delle precisazioni.

Mediaset, per esempio, non rinuncerà assolutamente al doppio appuntamento settimanale che dovrebbe andare avanti fino a gennaio 2024:

Chiaro dunque che è matematicamente impossibile per Mediaset rinunciare al Grande Fratello Vip. Ecco che infatti, come annunciato da queste parti, il programma è stato ovviamente confermato anche per la prossima stagione televisiva con l’edizione numero 8, guidata sempre da Alfonso Signorini, che ha un patto di ferro in questo senso con l’editore.

Aggiungiamo inoltre che, contrariamente a quanto si è scritto, i raddoppi non sono minimamente messi in discussione e che andrà in onda da settembre almeno fino alla fine di gennaio ’24, per poi passare il timone ad un programma che potrebbe non essere più l’Isola dei Famosi.