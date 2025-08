Concorrenti Grande Fratello: la controversa tiktoker nel cast? Spunta anche l’ipotesi Bettarini, ecco il suo ruolo – VIDEO

La macchina del Grande Fratello 2025 si è ufficialmente rimessa in moto, e con essa le indiscrezioni, le voci di corridoio e i sogni più accesi del popolo dei social. Al centro del chiacchiericcio questa volta c’è Rita De Crescenzo, vera e propria icona virale di TikTok, amata, odiata e… chiacchieratissima.

Negli ultimi giorni, infatti, il suo nome è tornato a rimbalzare con insistenza in rete dopo la pubblicazione di un video (che trovate in apertura del nostro articolo) che ha mandato in tilt i fan del reality show più longevo della televisione italiana.

Nel filmato, diventato virale su TikTok, si vede Rita De Crescenzo durante una tappa dei casting del Grande Fratello, sull’isola di Ischia. Ma non è lì come aspirante concorrente (almeno ufficialmente): a intervistarla c’è nientemeno che Serena Garitta, ex vincitrice del reality, oggi volto popolarissimo anche nei backstage Mediaset.

E se vi state chiedendo “che ci faceva lì proprio Rita?”, non siete i soli…

Il video dell’intervista e le ipotesi sul cast del Grande Fratello

Nel breve estratto diffuso su TikTok, si vede Serena Garitta porre alcune domande a Rita De Crescenzo, ma purtroppo l’audio non è chiarissimo. La scena, però, è bastata per far partire il toto-nome tra gli utenti: “Rita entrerà nella casa?” – si legge tra i commenti.

A far salire l’hype è stata proprio la cornice dell’incontro: Ischia, durante i casting ufficiali del programma. Un contesto non proprio casuale, e che ha lasciato intendere a molti un possibile coinvolgimento nel cast. C’è persino chi ipotizza un’entrata strategica tra settembre e ottobre 2025.

Ma attenzione, perché la realtà potrebbe essere ben diversa.

Il veto di Pier Silvio Berlusconi: solo persone comuni nel GF 2025

Come più volte ribadito da Pier Silvio Berlusconi, la prossima edizione del Grande Fratello tornerà alle origini. Tradotto: spazio solo a persone comuni, lontane dal mondo dei riflettori, dei social e delle “celebrità improvvisate”.

Una linea editoriale chiara che, se confermata fino in fondo, escluderebbe a priori l’ingresso di volti noti del web. E tra questi, ovviamente, anche la stessa Rita De Crescenzo, che con milioni di visualizzazioni, balletti trash e frasi iconiche, è tutt’altro che “comune”.

Anche Simona Ventura, con la quale Rita ha spesso avuto rapporti di stima e simpatia, non potrebbe certo “raccomandarla” in questo contesto così rigoroso. E allora?

Serena Garitta e l’ospitata “speciale” di Rita De Crescenzo

Molto più probabile che si sia trattato di un’ospitata speciale, organizzata da Mediaset per dare colore ai casting e alimentare un po’ di sana curiosità.

Serena ha intervistato la tiktoker come ospite speciale facendole qualche domanda che non riusciamo a sentire molto bene dal video.

Un cameo, insomma. Ma di quelli che non si dimenticano facilmente. Anche perché, diciamolo, Rita De Crescenzo è uno di quei personaggi che divide ma che, volente o nolente, funziona.

Ed è proprio per questo che la porta del Grande Fratello potrebbe non essere del tutto chiusa per lei.

Rita De Crescenzo nella versione Gold del Grande Fratello?

La suggestione più interessante, però, arriva da un’altra ipotesi. E se non fosse il Grande Fratello “classico” ad accoglierla, ma il suo spin-off in versione Gold?

Molti utenti saranno dispiaciuti di non vederla al GF ma non tutto è perduto perché Alfonso Signorini potrebbe prenderla per la versione Gold, se si farà il prossimo anno.

Un’edizione più “esperta”, matura, ma comunque spettacolare e pop, dove l’ingresso di una figura come Rita De Crescenzo avrebbe tutto il senso del mondo.

A questo punto, l’unica certezza è che il nome di Rita continuerà a far parlare di sé. Dentro o fuori dalla casa.

Stefano Bettarini al Grande Fratello? Il possibile ruolo

Nel frattempo è spuntata fuori un’altra indiscrezione lanciata da Nuovo TV. Secondo il settimanale, Stefano Bettarini potrebbe fare parte del Grande Fratello di Simona Ventura riportando in vita il ruolo di inviato fuori dalla Casa che ai tempi fu di Marco Liorni.