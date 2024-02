I concorrenti del Grande Fratello spoilerano la data della finale

Quando finisce il Grande Fratello? A quanto pare i concorrenti sanno perfettamente la data della finale e, tra una chiacchiera e l’altra, lo hanno spoilerato durante la diretta.

“Manca un mese… eddai! Un mese”, afferma Varrese. “Domani è il 19, è vero! Se finisce il 20 è un mese se finisce il 25 mancano un mese e 5 giorni”, ha affermato Greta che, successivamente, ha spoilerato la data di chiusura del Grande Fratello:

Non Loro che Hanno sputtanato la data della fine del programma e sputtanato anche gli autori che glielo hanno detto quando erano in gita 😭 l'edizione più falsata della storia

Secondo quotidiano.net, invece, la finale dovrebbe andare in onda o il 4 oppure l’11 aprile:

La finale del Grande Fratello andrà in onda di giovedì sera e due sono le date per ora in ballottaggio: il 4 e l’11 aprile. Probabile che, visti i risultati non particolarmente brillanti di questa edizione e vista ormai anche una certa stanchezza manifestata da parte del pubblico, il reality show possa osservare almeno una stagione di stop. A settembre, infatti, il Grande Fratello potrebbe non tornare.