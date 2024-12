I concorrenti del Grande Fratello scoprono gli “ascolti flop” del reality: le loro ipotesi (azzeccate)

Il Grande Fratello si trova a fare i conti con ascolti in calo. Ecco cosa hanno scoperto i concorrenti e le mosse di Mediaset per risollevare il reality.

Lo scorso ottobre, Mediaset ha deciso di eliminare il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello, tagliando la puntata del giovedì. Una decisione che ha sollevato dubbi tra i concorrenti, alimentati dalle parole di Luca Calvani, che ha commentato: “Non è che ci possono dire i motivi delle scelte aziendali. A questo punto significa che non stiamo andando così bene”.

I concorrenti del Grande Fratello scoprono gli “ascolti flop”

Un’ammissione quella di Luca che, seppur implicita, ha spinto i gieffini a interrogarsi sul destino del reality e sulla sua popolarità.

Le voci di un presunto calo degli ascolti si sono fatte più insistenti negli ultimi giorni, con alcuni gieffini che hanno iniziato a parlare apertamente di “ascolti non brillanti”.

La fonte di questa rivelazione sembra essere stata Alfonso D’Apice, il quale avrebbe raccontato che prima di entrare nella Casa erano già circolati articoli sul web che parlavano di un Grande Fratello flop.

Jessica Morlacchi ha riferito il gossip alle ex protagoniste di Non è la Rai:

Sapete che mi hanno detto? Alfonso ha detto a Mariavittoria che ha letto un sacco di articoli che dicevano ‘Grande Fratello flop di ascolti’. Questo l’ha detto lui.

Ilaria Galassi, sorpresa dalla notizia, ha reagito:

Oddio, ma davvero l’hai sentito?

Jessica ha poi avanzato alcune ipotesi:

È per questo che hanno messo quelli di Temptation e creato delle storie. E forse anche per questo ne hanno fatti entrare cinque nuovi di botto, tutti insieme.

Le strategie di rilancio

Nonostante il momento difficile, Mediaset sembra determinata a rilanciare il reality con nuove strategie, tra cui l’ingresso di volti noti come Eva Grimaldi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, figure iconiche che potrebbero riportare attenzione e dinamiche interessanti nella Casa.

Jessica Morlacchi, grande fan del Grande Fratello, sembra già intuire che l’arrivo di nuovi concorrenti sia una mossa per ravvivare il gioco. Resta da vedere come reagiranno gli altri gieffini e se queste novità basteranno a riportare il programma al centro dell’attenzione come i vecchi tempi.