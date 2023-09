Rosanna Fratello verso la Casa del Grande Fratello in partenza dal prossimo 11 settembre. Dagospia, infatti, ha anticipato quest’altro nome messo in evidenza, in questi mesi, pure da Davide Maggio e TVBlog (i gossippari non l’hanno nominata quindi, senza ombra di dubbio, è ufficiale).

Grande Fratello, Rosanna Fratello verso la Casa: il nuovo nome è ufficiale

“Dandolo Flash: Mediaset in odore di santità: a breve verrà ufficializzata la partecipazione al GF come concorrente di Rosanna Fratello, la cantante di Sono Una Donna Non Sono Una Santa”, scrive il portale diretto da Roberto D’Agostino.

Oltre a Rosanna Fratello tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni sono stati ufficializzati sei nomi: Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Grecia Colmenares ed i nip Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan.

Oltre a questi nomi, spazio anche per Massimiliano Varrese, Giampiero Mughini, Samira Lui, Fiordaliso e Ciro Petrone.

La rivoluzione del GF