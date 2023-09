Antonella Fiordelisi risponde a Samira Lui. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo essersi sentita chiamata in causa nella Casa (le concorrenti parlavano della scorsa edizione) è intervenuta in merito.

Grande Fratello, Antonella Fiordelisi risponde a Samira Lui: “Siete finti umili!”

“Litigavano sempre, non volevano lavare i piatti, cucinare o mettere in ordine le cose”, ha affermato Samira in tugurio. “Era gente che non aveva mai fatto niente, hanno avuto sempre la mamma e papà a casa che gli facevano tutti”, ha commentato Garibaldi.

“Io so solo che erano persone molto diverse da noi”, ha concluso Anita. Pronta la replica di Antonella Fiordelisi che su Twitter ha commentato:

Ho litigato per tutto ma non per i piatti. Comunque mi sembrano finti umili alcuni.

Alfonso Signorini durante la sua ospitata a Verissimo dello scorso 9 settembre, ha chiesto scusa ai telespettatori per la passata edizione del GF Vip:

Le critiche erano fondate. Bisogna avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast. Purtroppo non siamo perfetti, ognuno di noi si è assunto le sue responsabilità. Anch’io mi ero “innamorato” di persone che poi nel corso del programma mi hanno profondamente deluso. Devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le mie dirette. Pensa che sono arrivato l’anno scorso a dire in diretta a questi concorrenti: “Risultate talmente respingenti che io, quando vi guardo, cambio canale”. Figurati, un conduttore che dice una cosa del genere è uno scandalo, però era quello che pensavo. Quando, oltre a me che venivo spesso tacciato di essere la maestrina con il ditino alzato, anche l’azienda ha esposto pubblicamente le proprie perplessità, io mi sono sentito non solo rinfrancato, ma ho fatto anche un respiro di sollievo.