Ciro Petrone e Rosy Chin concorrenti ufficiali del Grande Fratello, parola di Amedeo Venza. L’attore è stato confermato già da Davide Maggio e TVBlog, portali affidabili che si occupano di televisione da anni, quindi, al momento manca solo l’ufficialità.

Il nome di Rosy Chin invece, è saltato fuori proprio nelle ultime settimane tirato in ballo proprio dall’influencer salentino. Nota chef molto famosa sui social in particolare su TikTok (con i suoi circa 400 mila follower), la probabile nuova concorrente del GF è anche proprietaria del ristorante Yokohama a Milano.

A loro si potrebbero aggiungere (mettiamo i nomi più probabili):

Benedicta Boccoli ha smentito la sua partecipazione:

Annuncio ufficiale: io il Grande Fratello non lo farò. Ho visto e letto un sacco di annunci che io e mia sorella andremo al Grande Fratello ma non è così. Ho deciso di non farlo perché… sono fatti miei, però starò nel mio comodo divano di casa a vedere questo esperimento sociale straordinario per altro, mi farò gustosissime serate guardandovi. Quindi faccio un in bocca al lupo a tutta la produzione e ai concorrenti. Non lo faccio perché Filippo non vuole… mio fratello grande non vuole.