Concorrenti Grande Fratello 2025, chi sono? Nomi e profili, spoiler di Simona Ventura: “Non sono influencer”

Il Grande Fratello 2025 prende ufficialmente il via. Questo lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, la Porta Rossa si apre di nuovo per celebrare i 25 anni del reality più famoso d’Italia, prodotto da Endemol Shine Italy. La grande novità di questa edizione è la conduzione: al timone ci sarà Simona Ventura, che per la prima volta nella sua carriera guiderà il programma.

Simona Ventura: “Grande Fratello? Una sorpresa meravigliosa”

Intervistata in diretta da Andrea e Michele su Radio Deejay, Simona Ventura ha raccontato le sue emozioni alla vigilia del debutto:

“Per me è la prima volta. A luglio mi hanno dato questo compito ed è stata una sorpresa meravigliosa. Il Grande Fratello con le sue storie farà compagnia a tanti!”.

Una scelta che segna una svolta nel percorso televisivo della conduttrice, pronta a raccogliere la sfida di uno dei format più seguiti della televisione italiana.

Concorrenti Grande Fratello 2025: “Un ritorno alle origini”

La nuova edizione si propone come un ritorno alle origini del format. Niente celebrities o influencer. I concorrenti del Grande Fratello 2025 sono scelti tra la gente comune. Come ha dichiarato Ventura:

“Ci sono concorrenti per tutti i gusti, con delle storie importanti da raccontare, alcuni hanno vissuto momenti difficili che sono riusciti a superare. Sono persone comuni con delle storie di resilienza, sono su Instagram ma non sono influencer”.

Il comunicato ufficiale conferma la linea editoriale: uomini e donne pronti a condividere 100 giorni di emozioni, sfide e convivenza, con in palio un ricco montepremi. Tra i protagonisti ci saranno studenti, lavoratori e giovani che inseguono i propri sogni, determinati a mettersi in gioco.

Ma chi sono davvero i concorrenti del Grande Fratello 2025? Il cast comincia a prendere forma con i primi sette concorrenti annunciati. Tra le novità spicca Grazia Kendi, 25 anni, milanese dal carattere deciso e molto attiva sui social, dove ama definirsi con il motto: “Viso angelico solo con chi lo merita, per il resto serpe nera”. Con quasi 8mila follower su Instagram e oltre 7mila su TikTok, il reality rappresenta per lei l’occasione di trasformare la visibilità online in un trampolino per il mondo dello spettacolo.

Accanto a lei ci sarà Francesco Rana, 29 anni, vigile originario di Giovinazzo, sportivo e appassionato di calcio e pallavolo. Completano il gruppo già annunciato Matteo Azzali, Anita Mazzotta, Omer Elomari, Francesca Carrara e Giulio Carotenuto, pronti a condividere 100 giorni nella Casa più spiata d’Italia.

Gli ex gieffini opinionisti in studio: Pacelli, Plevani e Secondi

Accanto a Simona Ventura, in studio, ci sarà un panel di ex concorrenti storici che affiancherà la conduttrice e commenterà le dinamiche della Casa. I nomi scelti sono quelli di Ascanio Pacelli, Cristina Plevani (la prima vincitrice del reality in Italia) e Floriana Secondi. La loro presenza offrirà uno sguardo diretto e autentico sull’esperienza che i nuovi concorrenti si apprestano a vivere.