Ritorno alle origini per il Grande Fratello, nella nuova edizione in partenza oggi 11 settembre. Quindici i concorrenti (su 24 annunciati da Alfonso Signorini) che accederanno oggi nella spiatissima Casa. Dopo aver introdotto Cesara Buonamici, il padrone di casa ha dato il via alle presentazioni dei concorrenti del nuovo Grande Fratello.

Concorrenti Grande Fratello: gli ingressi della prima puntata

“È un GF nuovo, che metterà a confronto due mondi, apparentemente inconciliabili. Abbiamo voluto persone, non personaggi”, ha spiegato Alfonso Signorini, nell’introdurre la prima puntata del Grande Fratello. Poi, spazio subito alla presentazione dei concorrenti che quest’anno, come sappiamo ampiamente, saranno suddivisi tra Nip e Vip, dando spazio soprattutto alle storie ed alle emozioni.

Il primo concorrente ad accedere nella Casa del GF è Paolo, il macellaio 25enne di Roma di cui Signorini aveva parlato già nel corso della sua ospitata a Verissimo. La sua particolarità? Non aver mai visto neppure una puntata del reality. “E’ un alieno”, ha commentato il conduttore.

“Lei è una vera bomba”, ha anticipato Alfonso nell’introdurre Giselda, 34enne della provincia di Treviso. Si tratta dell’operaia dalla bio Instagram modificata proprio all’ultimo, appassionata di montagna. C’è un grosso problema con lei: mi è bastato ascoltarla per 5 minuti ed è già terminata la mia pazienza (ed a quanto pare anche Signorini è d’accordo con me).

Terza concorrente del Grande Fratello è già nella Casa. Si tratta della celebre cuoca Rosy Chin, popolare influencer. Oltre ad essere una chef ha alle sue spalle una storia incredibile da raccontare. Ha 37 anni, mamma, chef, imprenditrice e moglie. Nata e cresciuta a Milano in una famiglia molto rigida e severa. Ha sempre aiutato la sua famiglia nel lavoro sin da bambina: “Per senso del dovere ho dovuto soffrire in silenzio ma fino ad un certo punto”, ha raccontato, parlando dei suoi problemi nei confronti del cibo. “Avevo bisogno di rinascere, poi il cibo è diventato il mio più grande alleato”.

Quarto concorrente è un volto noto, Massimiliano Varrese, attore e performer. Single e papà di Mia: “E’ la mia vita ed il mio amore”. “E’ bellissimo, sono molto emozionato”, è stato il primo commento di Massimiliano.

Giuseppe Garibaldi è un nuovo concorrente del Grande Fratello: “Voglio diventare l’eroe della casa”, ha commentato. Non è chiara la parentela con il vero Garibaldi: “C’è una storia dietro che dice che siamo parenti, altri dicono che durante l’iscrizione all’anagrafe hanno sbagliato il cognome, ma io lo porto con orgoglio”. Giuseppe viene dalla provincia di Reggio Calabria e fa il bidello. Sogna il posto fisso, in perfetto stile Zalone.

Alex Schwazer, atleta 38enne, è uno dei concorrenti del Grande Fratello. “Da ragazzo ho fatto tanti sacrifici e tanta fatica ma tutto è secondario rispetto alla vittoria olimpica”. Dopo Pechino avrebbe avuto bisogno di un po’ di riposo ma non se lo è mai concesso, andando contro se stesso. Da qui la caduta prima nel doping, poi nella depressione. “Riparto con l’obiettivo di tornare alle gare dopo la nuova batosta per doping per la quale io non sono colpevole”, ha aggiunto. “Mia moglie ha vissuto queste settimane molto brutte per me, oltretutto lei aspettava la nostra prima figlia”, ha aggiunto. “Il GF è per me la possibilità per raccontare la mia storia. Dopo grandi sconfitte si può ripartire”.

La nuova concorrente è una donna molto bella e caparbia e non accetta nessuno che possa porre dei limiti alla sua libertà di pensiero e azione. Lei è Angelica, ha 26 anni ed è di Modena; lavora in una azienda informatica ed è una ragazza molto attiva ed amante degli sport. “Sono cresciuta in una famiglia molto complicata, sono sempre stati molto ingombranti e ho deciso di lasciare la mia famiglia. Questo ha creato una grande frattura tra me e mio padre. Sono fidanzata con Riccardo”, suo punto di riferimento. “Quando mi guardo allo specchio mi piaccio”, ha ammesso, tanto da sentirsi una tigre del Bengala. “Sono carica!”, ha detto prima di entrare nella Casa.

Grecia Colmenares è la nuova concorrente del GF: l’attrice venezuelana si definisce “una donna felice”. E’ la regia delle telenovelas, ha vinto due volte il Telegatto. “Mi sono sposata a 17 anni ma questo matrimonio è durato poco, poi mi sono sposata con Marcello, il padre di mio figlio. Adesso single, single, single”, ha aggiunto, ma non esclude di poter trovare l’amore nella Casa. “Come mi vedo al Grande Fratello? Felice!”.

Il nuovo concorrente è un giovane ingegnere, laureatosi a pieni voti. Ha alle spalle diverse esperienze come modello. Si tratta di Vittorio Menozzi, 23enne di Parma. “Mi sono sempre reso conto di avere in testa un grande casino”, ha ammesso. “Ho studiato ingegneria e mi sono laureato e l’ho fatto sempre con grande disciplina”, ha spiegato. Adesso è però in quella fase della vita in cui ha bisogno di far emergere la sua creatività.

Come non ricordare Eva Bonelli? Concorrente del Grande Fratello è anche Beatrice Luzzi, attrice di Vivere. “Sono Scorpione, sappiatelo. Mi diverto a dire cose scomode. Non sento il bisogno di piacere a tutti, di compiacere”, ha svelato. E’ mamma di due maschi: “Che consigli mi hanno dato? Mi hanno detto ‘tu vinci mamma’”. Dopo l’amore per il padre dei suoi figli non ha mai provato un sentimento romantico per nessuno. “Questa sfida del Grande Fratello era proprio quella che mi ci voleva perché sono stata in questi ultimi anni seduta. Ho voglia di mettermi alla prova”, ha commentato prima del suo ingresso.

La nuova concorrente è Letizia Petris, fotografa. La sua è una storia “unica”, come anticipato da Signorini. Ha 24 anni e viene da un piccolo paese vicino Riccione. Lavora in un locale sulla spiaggia. “La mia vita è una serie tv. Papà e mamma erano due tossicodipendenti. Sono entrati a San Patrignano e si sono innamorati follemente e dal loro amore sono nata io”, ha spiegato. Nonostante la mancanza del padre – “E’ entrato in ospedale e non ci è più uscito” – Letizia si definisce un vero e proprio vulcano. Il GF per lei “significa rinascere fino in fondo”.

Marco ha 31 anni e viene da Bologna. Fa il maestro di sci, istruttore di kite e tassista. “Adesso vivo con la mia fidanzata, Francesca”, ha svelato, “Lei sa che io ho un debole per le donne e qualche sbandata l’ho presa e anche sgamata”. Iniziamo benissimo. “Io entro per vincere”, ha dichiarato. Si dice estremamente competitivo.

Ancora una nuova concorrente del Grande Fratello, nonché volto noto: si tratta di Samira Lui. Ha 25 anni ed è nata a San Daniele del Friuli. Ha partecipato a Miss Italia 2017, esperienza per lei molto importante. “Nasco da mamma italiana e papà senegalese. Mamma è una donna meravigliosa, molto buona. Mio papà non l’ho mai conosciuto ma questo non è stato per me un problema perchè mamma ha sopperito alla sua assenza”, ha svelato. “Occhio perché al GF sarò imprevedibile”, ha messo in guardia.

Lorenzo Remotti, tra i concorrenti del Grande Fratello, ha 32 anni: nella vita fa il calzolaio. “Faccio uno dei mestieri più antichi del mondo, e all’inizio mi prendevano in giro”, racconta. “Se un cliente viene a trovarmi nel mio negozio si ritrova in uno show”, aggiunge. Ha una compagna, Mariella, ed un figlio. Si definisce senza difetti.

Ultimo nome tra i concorrenti del Grande Fratello entrati nella prima puntata: lei è Anita Olivieri, Lei partecipa al GF anche per sfatare il mito della “bella oca” e che la perseguita da ragazzina. “E’ tutta la vita che lotto contro la mia faccia”: ha tre lauree (una triennale, una magistrale e un master). Anita è una manager in carriera ma alla fine ha deciso di fare il GF, che per lei significa libertà. Ha 26 anni, lavora nel marketing e si occupa di comunicazione e brand. E’ fidanzata ma vive con un gatto. E’ cresciuta tra la madre e la nonna: “Mia mamma mi ha trasmesso il modo rigido di vivere le cose della vita”, ha raccontato, mentre la nonna “è la più pazza di tutti, è un’anima libera”.

Il sondaggio sul concorrente preferito