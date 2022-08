Proseguono gli indizi per individuare i nuovi concorrenti che stanno per varcare l’ambita porta rossa del GF Vip 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in TV dal prossimo 19 settembre su Canale 5.

Concorrenti GF Vip 7, nuovi indizi: arrivano due conferme

Secondo l’informata pagina Instagram grande_fratello_tv, nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe entrare anche Edoardo Donnamaria, dopo il mancato ingresso dello scorso anno (sarebbe dovuto entrare insieme ad Antonio Medugno e Gianluca Costantino):

Edoardo Donnamaria è un concorrente ufficiale del GF Vip 7! In seguito all’indizio pubblicato ieri dalla pagina ufficiale del Grande Fratello (la canzone “Giovane da un po”” di Fulminacci) la pagina GflsolaNews ha scoperto che questo brano è presente nella playlist del ragazzo e che esso è seguito da alcuni autori del programma.

Nella pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, invece, il nuovo indizio in merito al brano “L’amore sublime” di Renato Zero, porterebbe a Charlie Gnocchi così come svela la pagina Instagram gfisola.news:

È Charlie Gnocchi il vip misterioso che si nasconde dietro l’ultimo indizio pubblicato dal @grandefratellotv . A confermare la voci che ormai giravano da molto tempo e a dare un volto all’indizio pubblicato sono stati i recenti e svariati like che il comico ha lasciato sul profilo Instagram di Renato Zero, cantante dell’ultima traccia misteriosa pubblicata in giornata.